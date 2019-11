Altdorf bei Nürnberg vor 39 Minuten

Einsatz

Notfalleinsatz in Franken: Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter

In Mittelfranken hat es am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Einsatzkräfte rückten an, um eine hilfsbedürftige Person mit einer Drehleiter zu retten.