Altdorf bei Nürnberg: Diebinnen nutzen Hilfsbereitschaft aus - Rentner im eigenen Haus ausgeraubt

In Winkelhaid (Landkreis Nürnberger Land) nutzten zwei Unbekannte am Samstagvormittag die Hilfsbereitschaft eines Rentners aus. Sie klauten ihm Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände - und das in seinem eigenen Haus. Das berichtet die Polizei.

Winkelhaid: Täterinnen sprechen Mann in Garten an - der lässt sie in sein Haus

Gegen 11.30 Uhr sprachen die beiden Frauen den Rentner in Winkelhaid in seinem Garten an und baten ihn um Geld. Sie hatten einen Kinderwagen dabei, in dem sich ein Säugling befand. Der Bewohner gab den Frauen einen Geldschein. Daraufhin fragten sie noch nach Lebensmitteln. Der Mann hatte Mitleid und ließ die beiden Frauen in sein Haus.

Strategischer Diebstahl: Eine Frau lenkt ab, die andere holt die Beute

Während eine der Frauen den Bewohner ablenkte, durchsuchte die Mittäterin das Haus nach Wertgegenständen. Nach dem Besuch stellte der Rentner fest, dass ihm Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro entwendet worden waren. Anschließend rief er die Polizei. Die Täterinnen konnten zwischenzeitlich unerkannt flüchten.