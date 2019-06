Nürnberg vor 45 Minuten

RIP 2019

Allergische Reaktion bei 200 Festival-Besuchern - bittere Bilanz von Rock im Park 2019

Herbes Ergebnis am Ende von RIP 2019: Nach den aktuellsten Informationen leiden 200 Menschen an allergischen Reaktionen. Während des Festivals in Nürnberg am Dutzendteich waren zahlreiche Bäume mit dem giftigen Eichenprozessionsspinner befallen.