Alice in Chains bei Rock im Park 2019: Tausende Besucher gehen bei Grunge-Rockern ab

Rock im Park 2019: Es ist Sonntag, der letzte Tag für Rock im Park 2019. Doch kein Grund traurig zu sein - wie auch, wenn Alice in Chains die Bühne rocken, cool wie eh und je.

Der Rock im Park Liveticker 2019: Alle Infos und Nachrichten gibts hier

32+

Bei ihrem Auftritt bewiesen Alice in Chains einmal aufs Neue: Sie sind und bleiben eine der erfolgreichsten und einflussreichsten amerikanischen Rockbands aller Zeiten. Das zeigt sich auch an ihren weltweit mehr als 20 Millionen verkauften Alben und ihrer riesen Fangemeinde - auch hier in Deutschland. Umso mehr freuten sich ihre Fans, sie heute auf der Zeppelinstage sehen zu können.