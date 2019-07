Albtraum am Airport Nürnberg: Urlauber müssen zwei Tage auf Flug warten

Flugausfall am Airport Nürnberg wegen technischen Defekts

Urlauber sitzen am Flughafen fest

Zwei Tage später hebt Flugzeug endlich ab

Viel Geduld mussten 189 Urlauber am Flughafen Nürnberg zeigen. Ihr Flugzeug nach Hurghada in Ägypten sollte eigentlich am Samstagabend um 18.40 Uhr abheben. Aufgrund eines technischen Defekts des Flugzeugs der Linie SunExpress war aber an Urlaub nicht zu denken. Die Passagiere saßen am Airport Nürnberg fest.

Notraum mit Feldbetten statt Urlaub am Roten Meer

Statt das schöne Wetter am Roten Meer zu genießen, mussten die Urlauber in der Nacht auf Sonntag am Flughafen übernachten. Mitarbeiter richteten extra einen Notraum mit Feldbetten ein, berichtet Flughafen-Sprecher Christian Albrecht inFranken.de. "So konnten die Passagiere, darunter Familien mit Kindern, wenigstens ein bisschen entspannen."

Am Sonntag gab es erneut enttäuschte Gesichter. Das Flugzeug konnte immer noch nicht abheben. Immerhin mussten die Passagiere nicht wieder auf Feldbetten schlafen. Für die Nacht auf Montag wurden Hotelzimmer für die Urlauber zur Verfügung gestellt.

Flug nach Hurghada findet doch noch statt

Zwei Tage nach dem geplanten Abflug hob das Flugzeug am Montagmittag um 12.26 Uhr doch noch ab. Wie viele der ursprünglich 189 Passagiere noch im Flieger saßen, konnte der Flughafen-Sprecher nicht sagen. Er verweist auf die Airline SunExpress. Diese sei für die Durchführung des Fluges verantwortlich.

Spätestens seit der Klima-Debatte wird die Notwendigkeit vieler Flüge in Frage gestellt. Nürnbergs Flughafen-Chef verteidigt indes Kurzstreckenflüge: Der Luftverkehr werde immer ökologischer.