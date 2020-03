Airport Nürnberg veröffentlicht Sommerflugplan 2020 - zahlreiche neue Ziele bekannt

Neue Verbindungen von Nürnberg aus in alle Welt, attraktive Last-Minute-Flüge, angepasste Flugpläne, Neuigkeiten aus den Airport-Shops, Gewinnspiele und vieles mehr: Im Flughafen-Ticker von inFranken.de versorgen wir Sie stets mit den aktuellsten News zum Airport Nürnberg.

Der Flughafen Nürnberg "Albrecht Dürer" ist der zweitgrößte Flughafen Bayerns, übertroffen nur vom Flughafen München. Mit rund 4,46 Millionen Fluggästen im Jahr 2018 erreichte das Passagieraufkommen am Airport Nürnberg einen vorläufigen Höhepunkt.

Update 06.03.2020, 17.46 Uhr: Sommerflugplan 2020 veröffentlicht - Urlauber dürfen sich freuen

Ab 29. März 2020 gilt der neue Sommerflugplan am Airport Nürnberg. Rund 60 Städte und Ferienregionen sind im Repertoire, vor allem nach Griechenland und in die Türkei gehen viele Flüge.

Neu oder nach längerer Pause wieder dabei sind:

Ibiza

Lanzarote

Chania/Kreta

Lamezia Terme

Bodrum

Dalaman

Ankara

Gazipasa (Alanya)

Adana

Trabzon

Wieder mit dabei: Tel Aviv und Dubai

Wieder dabei sind Tel Aviv und Dubai. Das breiteste Angebot finden Türkei-Urlauber: Antalya, Izmir, Istanbul, Bodrum, Dalaman, Ankara, Gazipasa (Alanya), Adana und Trabzon stehen im Flugplan. Auch Mallorca-Gänger dürfen sich freuen: Bis zu 40 Mal pro Woche wird die spanische Insel mit dem neuen Flugplan angeflogen.

Neuer Supermarkt am Nürnberger Airport

Auch am Airport Nürnberg selbst gibt es Erneuerungen: In Abflughalle 2 eröffnete bereits ein REWE To Go, der besonders lange Öffnungszeiten auch an Wochenenden bietet. Außerdem entsteht ein neues Parkhaus mit 3.600 Stellplätzen.

Update vom 14.02.2020, 15.45 Uhr: Neue Italien-Verbindung ab Herbst 2020

Reisende können ab Ende Oktober 2020 fünf Mal pro Woche nach Mailand fliegen. Das gab der Albrecht-Dürer-Airport am Freitag (14. Februar 2020) bekannt.

Nürnberger Flughafen schafft Direktverbindung nach Mailand

Mailand-Bergamo bekommt mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober eine Direktverbindung zum Nürnberger Flughafen. Fünf mal pro Woche wird die Fluggesellschaft Ryanair die italienische Modemetropole mit Franken verbinden. Auch für Messe und Tourismus ist die Verbindung ein Gewinn.

Zusätzlich fliegt Aegean Airlines ab Mai die griechische Hauptstadt Athen an. Kiew wird weiterhin von Wizz Air angesteuert und Corendon Airlines bietet eine Flugreise nach Tel Aviv an.

Update vom 13.12.2019, 17 Uhr: Diese Ryanair-Ziele fallen künftig weg