Rewe To Go eröffnet Markt am Flughafen Nürnberg: Gute Nachrichten für Fluggäste am Airport Nürnberg. Wer ab sofort noch schnell eine Kleinigkeit einkaufen möchte, kann dies in einem Convenience-Markt tätigen.

Ab Donnerstag (28.11.2019) bietet Rewe To Go in seiner neuen Filiale am Airport Nürnberg rund 1.100 Produkte an, teilt der Flughafen mit. Damit sei der Airport Nürnberg der erste Flughafen Deutschlands, in dem es einen Rewe To Go gibt.

Die Öffnungszeiten sind täglich (auch Sonntag) von 5 Uhr bis 24 Uhr. Der Markt hat eine Verkaufsfläche von rund 180 Quadratmetern.

Neuer Rewe To Go: Produkte in Filiale am Flughafen Nürnberg

Der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf Convenience-Artikeln - verzehrfertige frische Produkte, wie zum Beispiel portioniertem Obst, Sandwiches, Sushi oder frisch aufgebackenen Backwaren. Neben einer Salatbar und einer großen Auswahl an Getränken bietet eine heiße Theke gegarte Snacks, täglich wechselnde Schüsselgerichte und Suppen in Selbstbedienung.

Wo ist es am günstigsten am Nürnberger Hauptbahnhof? Bei Rewe To Go, Lidl, Müller oder der Tankstelle? Wir haben den großen Preisvergleich gemacht.