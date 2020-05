"Aggressiver Unmut" entlädt sich: Corona-Demo in Nürnberg läuft aus dem Ruder

Am Samstag haben sich in der Nürnberg viele Menschen zu einer Demonstration versammelt. Laut Deutscher Presseagentur demonstrierten die Menschen vor der Lorenzkirche in der Innenstadt gegen die aus ihrer Sicht zu strikten Infektionsschutzbestimmungen in Bayern und Deutschland. Auch die Polizei berichtet mit einer Bilanz am frühen Abend über die Versammlung.

Die Beamten melden, es seien "bis zu 2000 Menschen" registriert worden. Die Versammlung war für den Zeitraum 14 bis 15 Uhr angemeldet. Allerdings kamen zu viele Menschen - bei der Ansammlung war laut Polizei eine "Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands nicht mehr möglich."

Nürnberg: Demo der Impfgegner läuft aus dem Ruder - keinen Mund-Nase-Schutz

Eine Vielzahl der anwesenden Menschen hätten trotz der engen Platzverhältnisse keinen Mund- beziehungsweise Nasenschutz getragen, heißt es.

"Die polizeilichen Einsatzkräfte versuchten zunächst mittel persönlicher Ansprache sowie Lautsprecherdurchsagen, für den nötigen Platz zwischen den vor Ort anwesenden Menschen zu sorgen.", heißt es im Polizeibericht. Allerdings musste die Polizei feststellen, dass sich in der Menschenmenge teilweise unabhängig vom ursprünglichen Versammlungsgeschehen weitere Interessengruppen unterschiedlichster gesellschaftlicher und politischer Ausrichtung gebildet hätten.

Da aus Sicht der Polizei die angemeldete Versammlung so nicht weiter gewährleistet werden konnte, sagte sie diese ab. Das führte zu aggressiven Szenen auf dem Platz der Lorenzkirche: "Ein 34-jähriger Mann, der sich als Initiator dieser Versammlung zu erkennen gegeben hatte, verhielt sich gegenüber dieser Anordnung allerdings absolut uneinsichtig. Da er einen Platzverweis nicht befolgte, nahmen Einsatzkräfte den 34-Jährigen letztlich in Gewahrsam."

Demo in Nürnberg: Aggressive Stimmung - Polizei muss durchgreifen

Daraufhin entlud sich, so schreibt es die Polizei, der "aggressive Unmut - verbal sowie durch körperliche Gebärden." Infolgedessen drängte die Polizei die "aggressiven Personengruppen unter kurzzeitiger Anwendung von Zwang" weg vom Ort des Geschehens.

Im weiteren Verlauf habe sich die Situation vor der Lorenzkirche entspannt. Lediglich ein 39 Jahre alter Mann habe Polizeibeamte wiederholt beleidigt. "Er wurde vorläufig festgenommen und wird entsprechend zur Anzeige gebracht."