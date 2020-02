Aggressiver Mann am Nürnberger Hauptbahnhof: Polizist nach Einsatz dienstunfähig

Als am Donnerstagvormittag (06.02.2020) zwei Polizisten am Nürnberger Hauptbahnhof einen 22-Jährigen ansprachen und ihn um seinen Ausweis baten, eskalierte die Situation. Nach dem Einsatz ist einer der Beamten vorerst nicht mehr dienstfähig, teilt die Polizei mit.

Polizisten fragen nach Ausweis - 22-Jähriger will flüchten

Die Beamten wollten die Identität des jungen Mannes prüfen. Dieser weigerte sich jedoch, selbst als die beiden Beamten ihren Dienstausweis zeigten. Der 22-Jährige wollte flüchten. Das konnten die Polizisten allerdings verhindern, nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte er gestellt werden.