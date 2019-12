Adventssingen 2019 im Max-Morlock-Stadion: Wieder tausende Besucher erwartet

Adventssingen 2019 in Nürnberg: Gänsehaut pur verspricht am 23. Dezember 2019 das Adventssingen im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bereits im Jahr zuvor kamen über 10.000 Menschen im Stadion zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.

Mit Kerzen, Chören und prominenter Unterstützung des FCN und des Christkinds wird das Stadion auch dieses Jahr wieder Kulisse für einen besonderen Vorweihnachtsabend.

Adventssingen in Nürnberg: Singen für guten Zweck

Der Ticketpreis für die Veranstaltung beträgt 5 €, darin enthalten ist nicht nur der Eintritt, sondern auch eine Kerze, Programmheft und die Anreise mit der VGN. Für jedes verkaufte Ticket wird zudem 1 € an MUBIKIN - Musik für ein starkes Leben gespendet, verspricht der Veranstalter. Einlass wird ab 16.30 Uhr sein, beginnen wird das Konzert um 18 Uhr.