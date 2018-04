Abgabeschluss für die Anträge zur Atelierförderung 2018

Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg unterstützt seit vielen Jahren in Nürnberg ansässige Künstlerinnen und Künstler bei der Finanzierung ihrer Werkstätten. Auch in diesem Jahr gibt es im Rahmen dieses Kulturförderprogramms Zuschüsse zum Unterhalt angemieteter Atelierräume oder Werkstätten. Ab sofort können sich alle Kunstschaffenden für einen Mietszuschuss bewerben. Die Förderrichtlinien sowie die Anträge für die Atelierförderung können im Internet auf der Website der Kunsthalle Nürnberg heruntergeladen werden.

Darüber hinaus können die Anträge auch über alle Nürnberger Künstlergruppen und über die Berufsverbände bezogen werden. Ebenfalls gibt es die Antragsformulare in der Verwaltung der Kunsthalle Nürnberg. Diese ist wegen der Renovierungsarbeiten an den Kunsthallendächern derzeit in der Peuntgasse 5 im zweiten Obergeschoss untergebracht.

Die Anträge müssen bis spätestens 30. Juni 2018 in der Kunsthalle Nürnberg eingehen. Der Briefkasten befindet sich weiterhin am Verwaltungseingang der Kunsthalle Nürnberg. alf

