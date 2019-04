Polizei-Kontrolle auf A9 bei Schnaittach: Beamten stoppen Raser, der zwei Babys im Auto hat: An einer steilen und kurvenreichen Stelle auf der Autobahn, an der nur 100 km/h erlaubt sind, hielt die Polizei am Montagmorgen einen Autofahrer an. Das berichtet die Polizei. Der Mann war im Kreis Nürnberger Land viel zu schnell unterwegs gewesen.

85 km/h zu schnell: Raser erwarten Geldstrafe und Fahrverbot

Trotz der erlaubten 100 km/h raste der Mann mit seinem Wagen, in dem auch zwei Babys saßen, mit 185 km/h über die A9. Bei Schnaittach zogen ihn die Polizisten aus dem Verkehr und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Der Mann muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von rund 1200 Euro sowie drei Monaten Fahrverbot rechnen.