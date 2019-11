A9 bei Nürnberg gesperrt: Autobahn ab Samstag nicht mehr befahrbar

Vollsperrung auf A9: Auf der Autobahn bei Nürnberg gibt es am Wochenende (30. November bis 02. Dezember) Einschränkungen. Ab Montag (02. Dezember) um 5 Uhr soll die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. Das berichtet die Autobahndirektion Nordbayern.

A9 bei Nürnberg nicht befahrbar: Umleitung über A3 und A6

In der Nacht von Samstag (30. November) ab circa 22 Uhr bis Sonntag (1. Dezember) um voraussichtlich 6 Uhr wird die A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost in Fahrtrichtung München gesperrt. Am Sonntag ab circa 22.30 Uhr bis Montag (2. Dezember), um voraussichtlich 5 Uhr, erfolgt dann die Sperrung in Fahrtrichtung Berlin.

Sperrungen auf A9: Das ist der Grund

Die Teilsperrungen sind notwendig, um an der Brücke der Kreisstraße N5 bei Fischbach das Lehrgerüst für den Ersatzneubau auszubauen. Auch für eine Umleitung ist gesorgt: Über die A3 und A6 sowie das Autobahnkreuz Altdorf kann man ausweichen. Die Umleitungen sind ausgeschildert.