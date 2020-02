Kammerstein vor 19 Minuten

Gefälschte Dokumente

Fränkische Polizei rettet Baby-Katzen aus illegalem Transport

Einen illegalen Katzen-Transport hat die Polizei am Wochenende bei der A6 gestoppt. An einem Autohof sahen Polizisten, wie gerade ein 43-Jähriger eine Box mit Katzen-Babys an eine Frau übergab. Die Polizei rettete die Tiere.