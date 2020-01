Am Dienstagabend (21.01.2020) um 19.30 Uhr war auf der A6 bei Schwabach in Fahrtrichtung Waidhaus ein Raser doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Das berichtet die Polizei.

Raser auf A6: Polizei misst 204 km/h

Nahe der Anschlussstelle Schwabach-Süd ist die A6 neuerdings dreispurig ausgebaut. Erlaubt sind dort 100 km/h. Die Polizei erwischte den Autofahrer aber mit 204 km/h, nach Abzug der Toleranz wurde eine Überschreitung von 93 Stundenkilometern ermittelt.

Eine Streife konnte den Mann anhalten. Es wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben. Neben einer Strafe bekommt der Spanier für Deutschland ein dreimonatiges Fahrverbot.

