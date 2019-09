A6: Anschlussstelle Waidhaus in Richtung Nürnberg für zwei Wochen gesperrt

Bauarbeiten auf der A6

Vollsperrung der Anschlussstelle Waidhausen in Richtung Nürnberg vom 16. bis 29. September 2019

Sperrung auf der A6: Für Erneuerungen an der Fahrbahndecke wird die Anschlussstelle Waidhaus von Montag (16. September 2019) bis Sonntag (29. September 2019) gesperrt. In diesem Zeitraum ist das Ein- und Ausfahren an der Anschlussstelle Waidhaus nicht möglich. Die Sperrung betrifft nur die Fahrtrichtung Nürnberg.

Umleitung über Pleystein

Die Umleitung wird über die Anschlussstelle Pleystein erfolgen und ausgeschildert werden. Während der Vollsperrung werden im Bereich der Anschlussstelle die Asphaltschichten und Bankette erneuert, Borde gesetzt und Bauwerksinstandsetzungen an der Überführung der St 2154 durchgeführt.

Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit im Bereich der geänderten Verkehrsführung gebeten.

Auch bei Iphofen wird momentan auf einer Bundesstraße gebaut: Ärger wegen neuer B-8-Baustelle bei Enzlar