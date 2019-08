Nürnberg vor 26 Minuten

Franken: Mysteriöse Brand-Serie auf Autobahn-Parkplatz - Häufung verblüfft selbst Polizei

Auf einem Autobahnparkplatz der A3 hat es am Wochenende gleich dreimal gebrannt. In der Nacht auf Sonntag löschte die Feuerwehr das erste und am Nachmittag das zweite brennende Auto. Doch damit nicht genug: Am frühen Abend stieg wieder eine schwarze Rauchwolke neben der Autobahn auf.