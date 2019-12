Am Dienstagvormittag (10. Dezember 2019) hat die mittelfränkische Polizei die die Auffahrt von der A3 auf die A9 kurzfristig gesperrt. Grund für die Sperrung am Nürnberger Kreuz waren "dringende Baumfällarbeiten". Angaben der Polizei zufolge wurden gegen 11 Uhr ein Streifenwagen inklusive Blaulicht, Warnblinkanlagen und ein "Sperre"-Hinweis in Fahrtrichtung Berlin positioniert.

A3 bei Nürnberg: Autofahrer "völlig einsichtslos"