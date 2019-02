BMW rast mit 183 km/h durch Nürnberg - dann blitzt es

Die Polizei hat am Mittwoch (20.02.2019) an mehreren Orten in Nürnberg die Geschwindigkeit gemessen. Ein BMW-Fahrer war gleich dreimal so schnell wie erlaubt, berichtet die Polizei.

Rekord-Raser muss mit Fahrverbot rechnen

Gegen 17 Uhr wurde er im Bereich der Gartenkolonie mit 183 km/h gemessen. Erlaubt waren nur 60 km/h. Hierfür muss der Fahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1200 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen. Obendrein wird das Flensburger Punktekonto des Rasers um zwei Punkte anwachsen.

Insgesamt waren 244 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Auf 46 der Verkehrssünder kommen dabei Bußgeldbescheide sowie ein bis zwei Punkte im Verkehrszentralregister zu. Die vier Schnellsten erwartet außerdem ein Fahrverbot.