Die Deutsche Bahn investiert in den Standort Nürnberg. 400 Millionen Euro will der Konzern aufwenden, um den alten Eisenbahnstandort und die Region zu stärken. Bis 2028 soll ein neues ICE-Werk entstehen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf Instandhaltungsmaßnahmen.

ICE-Werk für Nürnberg: OB freut sich über Entscheidung der Deutschen Bahn

Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) via Twitter bekanntgab, sollen durch das neue ICE-Werk der Deutschen Bahn in Nürnberg 450 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Bauphase soll 2023 beginnen und 2028 enden.

Nürnbergs Oberbürgermeister Thorsten Brehm (SPD) freut sich über diese Entscheidung: "Damit wird unser Bahnstandort nachhaltig gestärkt", schrieb er auf Facebook. Planen Sie jetzt bequem Ihre nächste Reise mit der Deutschen Bahn

Bahn weitet ICE-Angebot in Franken aus: Diese Standorte profitieren

Die Deutsche Bahn weitet zum neuen Fahrplan ihr Angebot für Fahrten im Fernverkehr aus. Davon profitieren auch einige fränkische Städte: Was sich ändert, erfahren Sie hier im Überblick. Zum Video "Zahlen & Fakten über die Deutsche Bahn in Bayern"

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.