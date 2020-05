Nürnberg vor 1 Stunde

Gewalt

40 Jugendliche verabreden sich zu Massenschlägerei - Polizist verletzt

Am Dienstagabend löste eine Gruppe Jugendlicher einen größeren Polizeieinsatz in der Nürnberger Königstorpassage aus. Zehn Personen wurden in Gewahrsam genommen.