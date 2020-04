Das Unternehmen stellt sogenannte elektronische Bordnetze her. Die Nachfrage dafür sei in den vergangenen Wochen stark eingebrochen, so die "Leoni"-Verantwortlichen.

95.000 Menschen sind weltweit im Unternehmen beschäftigt. Neben den staatlichen Krediten seien auch zeitweilige Werkschließungen und Kurzarbeit Teil des Sanierungskonzeptes, teilt der Zulieferer mit. "Die schnelle finanzielle Unterstützung wird dazu beitragen, die außerordentlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu bewältigen", sagt Vorstandschef Aldo Kamper dazu.

Vorstand Hans-Joachim Ziems, verantwortlich für den Bereich Restrukturierung, sagte dem Handelsblatt zudem: "Damit werden wir gut über die Runden kommen."

tu