Seit Freitag (3. April 2020) wurde ein 22-jähriger Mann aus dem Nürnberger Stadtteil Steinbühl vermisst. Zeugen fanden den Vermissten am Mittwochabend (08. April 2020). Das berichtet die Polizei.

Gegen 16 Uhr hatte der 22-Jährige laut Polizei am vergangenen Freitag seine Wohnung im Stadtteil Steinbühl verlassen. Die Beamten wendeten sich an die Öffentlichkeit und hatten Erfolg: Zeugen trafen den Mann an und erkannten ihn aufgrund der Fahndung sofort. Die Suche hat damit ein Ende.