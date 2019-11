Ausgezeichnete Produkte aus Franken: Diese 169 fränkischen Spezialitäten sollten Sie probieren

Rund 170.000 Besucher haben in den neun Messetagen bei der Consumenta in Nürnberg unter anderem in der Markthalle zahlreiche regionale und internationale Spezialitäten entdecken und probieren können. Zum Auftakt am ersten Tag wurden fränkische Produzenten der Metropolregion Nürnberg und ihre insgesamt 169 erstklassigen kulinarischen Köstlichkeiten mit dem Titel "Unsere Originale" ausgezeichnet und die Gewinner erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gewinnerprodukte aus den unterschiedlichsten Kategorien

Alle Produkte, die in verschiedene Kategorien wie zum Beispiel Backwaren, Edelbrände, Öle und Fleischspezialitäten unterteilt sind, stehen laut der 17-köpfigen Jury für Genuss, regionale Identität und Nachhaltigkeit und dürfen nun den Titel "Unser Original" tragen.

Neue kulinarische Landkarte der Metropolregion Nürnberg

Außerdem werden sie Bestandteil der neuen Kulinarischen Landkarte der Metropolregion Nürnberg und dürfen mit der Auszeichnung ihre Produkte werben. Auch insgesamt 13 Produkte aus Stadt und Landkreis Bamberg gehören zu den gekrönten Siegern.