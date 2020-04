1,6 Millionen Haushalte zahlen in Corona-Krise keine Miete mehr

Wer in der Corona-Krise seine Miete nicht mehr zahlt, muss keine Angst haben, dass er seine Wohnung verliert. Der Bundestag hat Ende März einen Kündigungsschutz für Mieter beschlossen, die durch die Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Und finanzielle Probleme haben offenbar viele in Deutschland.

Laut einer repräsentativen Civey-Umfrage für den Eigentümerverband Haus & Grund kamen im April 6,9 Prozent der Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, berichtet focus.de. Hochgerechnet entspricht dies etwa 1,6 Millionen Haushalten in Deutschland, die keine Miete mehr zahlen.

Mieterbund Nürnberg appelliert an alle Beteiligten

Der Mieterbund Nürnberg bestätigt auf Nachfrage von inFranken.de das Problem. Aktuell gebe es immer wieder Anfragen von Mietern, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken und ihre Miete nicht zahlen können, erklärt Gunther Geiler vom Deutschen Mieterbund Nürnberg und Umgebung.

Wichtig: Trotz des derzeit geltenden Kündigungsschutzes besteht für den Mieter eine Zahlungspflicht. Sein eindringlicher Rat: Mieter, die im Moment knapp bei Kasse sind, sollten in jedem Fall den Wohnungseigentümer über ihren gegenwärtigen Engpass in Kenntnis setzen. „Gehen Sie aktiv auf Ihren Vermieter zu. Vielleicht finden Sie im Dialog eine Lösung“, appelliert Geiler. „Es gibt in diesem Fall tatsächlich mal einen Gleichklang zwischen Mieter und Vermieter.“ Die Corona-Krise sei für beide Seiten gleichermaßen eine schwierige Lage.

Von der Politik zeigt sich der Nürnberger Mieterbund-Geschäftsführer enttäuscht. Er fordert einen Rettungsfonds für finanziell angeschlagene Mieter. „Wenn sich schon der Bund nicht bewegt, müssen die Bundesländer etwas auf die Beine stellen.“ Im Interesse beider Parteien – Mieter wie Vermieter.

Grund- und Hausbesitzerverein: „Jede Branche bekommt gerade Unterstützung – nur nicht der Vermieter“

Auch Gerhard Frieser vom Grund- und Hausbesitzerverein Nürnberg und Umgebung übt Kritik an den bisherigen Corona-Maßnahmen des Staates. „Mit der Politik bin ich eher unzufrieden, weil sie wichtige Aspekte außen vor lässt“, sagt der Vereinsvorsitzende im Gespräch mit inFranken.de. „Jede Branche bekommt gerade Unterstützung – nur nicht der Vermieter.“

Eine mögliche Lösung in seinen Augen: Die Einrichtung von Wohnkostenfonds zugunsten der Wohnungseigentümer. „Damit Vermieter, die finanzielle Probleme haben, Unterstützung erhalten. Aber da steigt momentan noch nicht die Politik drauf ein“, moniert Frieser. Ziel sollten letzten Endes Fonds für Mieter und Vermieter sein.

Im Gegensatz zu Gewerbetreibenden, Gastronomen oder Künstlern erhielten Vermieter bislang keinerlei staatliche Hilfen. Nicht jeder Vermieter könne sich es leisten, auf die entsprechenden Mieteinnahmen zu verzichten. Derzeit melden sich etwa 300 Immobilieninhaber pro Monat, deren Vertragspartner keine Miete zahlen. „Wir haben im Augenblick etwa 50 bis 70 Beratungen in der Woche zu diesem Thema“, berichtet Frieser. Dabei handele es sich vorwiegend um gewerbliche Mieter, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachkämen.

Auch wenn größere Streitfälle zwischen den Parteien bislang ausgeblieben sind, macht man sich aufseiten der Vermieter durchaus Sorgen. „Viele fragen uns: Was kann ich jetzt machen?“ Auch wenn die Vermieter jetzt keine Mahnungen vorbereiten würden, stehen doch viele vor einer ungewissen Zukunft. „Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Leute nervöser werden, je länger das Ganze dauert.“

