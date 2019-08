10 Millionen-Euro-Projekt: Nürnberg bekommt zwei neue Kindergärten

Baubeginn zweier Kindergärten in Nürnberg: Ab September 2019 sollen in Nürnberg zwei neue Regionalkindergärten für jeweils 100 Kinder entstehen. Einer der Kindergarten wird in der Großreuther Straße 115a, in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Kfz-Zulassungsstraße errichtet, der andere in der Zugspitzstraße 123, auf der Sport- beziehungsweise Grünfläche der Gretel-Bergmann-Grundschule.

In Nürnberg sind derzeit an vielen Ecken Bagger und Kräne zu sehen. Einige spektakuläre Projekte werden das Antlitz der Stadt in den nächsten Jahren massiv verändern.

Rund 10 Millionen Euro werden die beiden Regionalkindergärten kosten. Der Freistaat Bayern beteiligt sich bei dem Projekt mit rund 2,6 Millionen Euro.

Neue Regionalkindergärten in Nürnberg sollen Bedarf decken

Im Frühjahr 2021 sollen die Kinder und ihre Betreuer in die neuen Kindergärten einziehen können. Ziel ist es, mit den beiden Regionalkindergärten den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Deshalb will die Stadt auf ein Konzept zurückgreifen, das bereits bei den Horten in den Stadtteilen Neunhof und Altenfurt verwendet wurde, um Zeit zu sparen, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.