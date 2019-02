10 Dinge, die jeder Nürnberger getan haben muss, bevor er 30 ist

Nürnberg ist mit ihren rund 500.000 Einwohnern eine waschechte Metropole. Zu jeder Jahres-, Tages- und Nachtzeit gibt es etwas zu erleben. Bei so viel Angebot können die wirklichen Perlen aber schnell aus den Augen verloren gehen. Aus diesem Grund haben wir für euch eine Liste mit 10 Dingen erstellt, die man in Nürnberg vor 30 erlebt haben muss. Klickt euch einfach durch unsere Fotostrecke!

Auf diese Dinge sollte kein Nürnberger verzichten

1. Ganz klassisch und ein absolutes Muss - das Drehen des richtigen Ringes am Schönen Brunnen auf dem Hauptmarkt. Achtung, wichtig zu wissen: Nur weil einem der goldene Ring direkt ins Auge springt, ist es noch lange nicht der richtige.

2. Ein wichtiger Bestandteil der Nürnberger Kultur sind die berühmten Nürnberger Bratwürste. Einmal mit Sauerkraut und Schwarzbrot gegessen, erlebt man Nürnbergs Tradition und Ambiente noch einmal ganz anders.

3. Wer die Schnauze voll hat von Bratwürstchen und fränkischem Essen, der kommt beim Afrika Festival auf seine Kosten. Im August unter der Theodor-Heuss-Brücke werden neben leckerem afrikanischem Essen aus verschiedenen Ländern, an verschiedenen Ständen auch Musik und ausgelassene Stimmung geboten.

4. Schwerelose Stunden kann man im Sommer nicht weit von der Festival-Brücke genießen. Ganz entspannt den Faulpelz in die Sonne strecken und zur Abkühlung die Füße in die Pegnitz halten. Abends wird der Grill angeschmissen und man lässt den Tag gemeinsam mit anderen Nürnbergern ausklingen.

5. Hektisch und eng ist es auf dem Trempelmarkt, dem größten Innenstadt-Flohmarkt Deutschlands. Unzählige Trödler verkaufen ihre Überbleibsel, Sammelstücke oder selbst gemachten Schmuckstücke in der Nürnberger Altstadt. Wer hier keine faszinierenden Entdeckungen macht, war entweder nicht da, oder mit Eis essen beschäftigt.

6. Auch in der Innenstadt - schon lange kein Geheimtipp mehr - findet das Bardentreffen statt. Die gesamte Altstadt wird für drei Tage zur Bühne für junge und alte Musiker. Mitmachen darf jeder, der sich traut. Echte Nürnberger unterstützen sich eben gegenseitig.

7. Musik steht auch beim Nürnberger Kult-Festival Rock im Park im Mittelpunkt. Zelten, Bier und Rock'n Roll ist das Motto auf dem Areal um den Dutzendteich. Einmalige Atmosphäre, schräge Typen, ausgelassene Stimmung und hochkarätige Musiker auf den Bühnen muss man erlebt haben. Hier mehr: Rock im Park 2019: Diese Bands und Solokünstler sind dabei

8. Abzappeln bis in die frühen Morgenstunden geht nicht nur auf einem Festival, sondern natürlich auch in den Clubs der Nürnberger Nachtszene. Ein Heimweg bei Sonnenaufgang durch Nürnberg ist ein ganz besonderes Erlebnis, das man vor 30 einfach erlebt haben muss.

9. Für ruhige, romantische Abende empfiehlt sich das Dach des Adlerparkhauses mitten im Herzen der Nürnberger Altstadt. Vor allem beim Sonnenuntergang über der Kaiserburg kann man sich hervorragend näherkommen und wer weiß, was dann daraus werden kann.

10. Last but not least. Das berühmteste Nürnberger Event auf der ganzen Welt: der Christkindlesmarkt. Dabei ist der Eröffnungstag der magischste, das Christkind liest auf dem Balkon der Frauenkirche den Prolog. Danach macht eine Tasse Glühwein und leckere Lebkuchen den Abend perfekt. Gehört, keine Frage, zur absoluten Nürnberger Identität dazu.

