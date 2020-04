Demonstrationen am 1. Mai in Nürnberg 2020: Wie genau die Demonstrationen am 1. Mai stattfinden, wisse man noch nicht, erklärte Robert Pollack vom Ordnungsamt in Nürnberg in einer ersten Stellungnahme am Donnerstag (23. April 2020) gegenüber inFranken.de.

Man warte derzeit noch auf eine Erklärung vom Innenministerium mit wichtigen Hinweisen. Feststehe: „Die Demonstrationen werden in irgendeiner Form auf jeden Fall stattfinden“, so Pollack. „Der Knackpunkt ist die hohe Anzahl an Personen.“