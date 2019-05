1. Mai: 1500 bei Kundgebungen der Gewerkschaften in Nürnberg

Der Demo-Zug des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Nürnberg startete am Mittwoch nach ersten Polizeiangaben mit rund 1500 Teilnehmern. An der Abschlusskundgebung auf dem Kornmarkt mit anschließendem Maifest nahmen demnach rund 4500 Menschen teil. Laut mittelfränkischer Polizei verlief die Demonstration friedlich.

Vereinzelt wurden Rauchbomben gezündet. Zwei Personen wurden wegen Beleidigung angezeigt. Eine vermummte Person besprühte kurz vor Veranstaltungsende mehrere Gebäude in der Adam-Klein-Straße mit einem Schriftzug in roter Farbe. Vereinzelt wurde kurz vor Erreichen des Straßenfestes Pyrotechnik gezündet.

1. Mai 2019: 3800 Besucher bei Demo in München

Die Münchner Polizei zählte 3800 Besucher bei der Kundgebung des DGB in der Innenstadt. Der DGB gab die Teilnehmerzahl mit 5500 an. In beiden Städten sei es überwiegend friedlich geblieben, hieß es von den Beamten.

Nach Angaben des DGB haben bei insgesamt 99 Mai-Veranstaltungen der Organisation in Bayern 75 000 Menschen den Tag der Arbeit gefeiert. Das Motto lautete "Europa. Jetzt aber richtig!". Die Redner kritisierten unter anderem wachsende finanzielle Ungleichheit und mahnten die Herausforderungen des digitalen Wandels an.