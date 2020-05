Der 1. FC Nürnberg startet an diesem Sonntag (17. Mai) wieder in die 2. Bundesliga: Gegner für den Club ist der FC St. Pauli. Für Trainer Jens Keller eine immens wichtige Partie. Doch in Enrico Valentini fehlt dem FCN ein Stammspieler zum Re-Start.

Trainer Jens Keller vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg sieht die Fußball-Profis vor erheblichen Herausforderungen wegen der besonderen Verhaltensregeln bei den Geisterspielen. "Meine Spieler sind keine Maschinen und keine Roboter" sagte Keller vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli.

Fußball-Bundesliga heute: Der Club zu Gast bei St. Pauli - FC Bayern will in Berlin nachlegen

Es ändere sich "enorm viel" im gesamten Ablauf der Partien: "Da sind so viele Regeln, so viele Dinge. Ich hoffe, dass wir das alles auf dem Schirm haben." Man bewege sich "auf einem ganz schmalen Grat" zwischen dem Spiel und den Regeln. Das Spiel müsse aber im Fokus stehen, sagte der 49-Jährige am Freitag in Nürnberg.