Verfolgungsjagd in Franken: Die Szenen, die sich zu Beginn des Wochenendes im mittelfränkischen Bad Windsheim (Kreis Neustadt/Aisch) abgespielt haben, klingen wie aus einem Hollywood-Streifen. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, hat sich eine 26-jährige Frau in der Nacht auf Samstag (2. November 2019) eine Verfolgungsjagd geliefert. Gegen Mitternacht alarmierte ein Mann aus Bad Windsheim die Polizeibeamten, dass sei Auto gestohlen worden sei, am Steuer sitze eine Verwandte.

Kurze Zeit später entdeckten die Polizisten das Auto erstmals am westlichen Rand der Stadt: Auf Anhaltesignale reagierte die Fahrerin allerdings nicht. Sie gab Gas und flüchtete in Richtung des Ortsteils Lenkersheim. Daraufhin weiteten die Behörden die Fahndung aus: Zahlreiche Einsatzkräfte, ein Hubschrauber und Polizeihunde kamen zum Einsatz.

Bad Windsheim: 26-Jährige flüchtet - Polizist zieht Waffe