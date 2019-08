Alkoholisiert gegen Baum gefahren: Bei Stübach (Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Stübach: 29-Jähriger prall mit Quad gegen Baum

Wie die Polizei Neustadt an der Aisch berichtet, fuhr ein 29-jähriger Kirchweihbesucher am Freitagabend mit einem Quad auf dem Fahrradweg von Ehe in Richtung Stübach.

Hierbei verlor er die Kontrolle über das nicht zugelassene Quad und fuhr gegen einen Baum. Da er keinen Helm trug, wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uni-Klinik Würzburg eingeliefert. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer 2,3 Promille intus und keinen Führerschein hatte.

In Oberfranken hat sich ein 41-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen, als er mit seinem Quad gegen ein Garagentor geprallt war.