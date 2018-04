Schwerer Unfall in Mittelfranken: Frau rast in führerlosen Anhänger

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14:35 Uhr wurden zwei Personen verletzt. Darüber hinaus entstand insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen, wie die Polizei schätzt. In der Hauptstraße, am Ortsausgang Richtung Neustadt, hatte sich aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger von einem Traktor gelöst, den eine 18-jährige steuerte, und rollte führerlos auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender 62-jähriger Pkw-Fahrer konnte dem Hänger gerade noch ausweichen. Einer hinter ihm fahrenden 41-jährigen Autofahrerin hingegen gelang dies nicht mehr.Sie krachte frontal in das Hindernis auf der Fahrbahn. Ihr Fahrzeug wurde anschließend in ein angrenzendes Gartengrundstück geschleudert. Dabei wurde die Fahrerin sowie eine Mitfahrerin trotz angelegten Sicherheitsgurten so sehr verletzt, dass sie nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus Neustadt eingeliefert werden mussten. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten Einsatzkräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr alarmiert sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei angefordert werden. Der unfallbeschädigte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.