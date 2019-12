Passanten stießen am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, am Südring auf eine große Blutlache auf der Fahrbahn. Daneben lag laut Polizeibericht eine zerbrochene Bierflasche. Beamten der Polizei Neustadt gelang es, einer Blutspur vom Auffindeort zu einem Wohnanwesen am östlichen Stadtrand zu folgen.

Dort stießen die Ordnungshüter dann auf einen 40-Jährigen, der eine stark blutende Schnittverletzung an der Hand hatte. Dieser gab an, vom Rad gestürzt zu sein. Dabei habe er sich die Schnittverletzungen an den Scherben der Flasche zugezogen, die er bei der Fahrt in der Hand hielt.