Traktor-Unfall in Mittelfranken: Am Donnerstagvormittag (19. Dezember 2019) ist es auf einer Staatsstraße in der Nähe des mittelfränkischen Oberscheinfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Traktor war gegen 10.30 Uhr auf der Staatsstraße 2257 zwischen Ziegenbach und Oberscheinfeld unterwegs gewesen. Aufgrund seiner langsamen Geschwindigkeit begann sich eine Schlange hinter dem Landwirtschaftsfahrzeug zu bilden, berichtet die Polizei.

Oberscheinfeld: Autofahrer stößt beim Überholen mit Traktor zusammen

Kurz vor der Abzweigung nach Herrnberg startete einer der hinteren Autofahrer einen Überholversuch und brauste an einem Lkw und zwei weiteren Autos vorbei.Der Polizei zufolge übersah der Autofahrer, dass der 73-jährige Traktorfahrer seinerseits nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn.