Ohne Fremdeinwirkung verlor eine 17-Jährige am Donnerstag gegen 22:40 Uhr auf der Kreisstraße bei Schauerheim, ein Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Wie die Polizei Neustadt an der Aisch in ihrem Pressebericht schreibt, verletzte sie sich so schwer, dass sie nicht mehr aufstehen konnte.

Polizei kommt glücklicherweise vorbei

Zu ihrem Glück wurde sie von einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife bemerkt. Die Beamten befreiten die Jugendliche aus ihrer misslichen Lage und leisteten bis zum Eintreffen der Sanitäter Erste Hilfe. Anschließend kam die 17-Jährige zur Versorgung in ein Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

