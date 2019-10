Neustadt an der Aisch: Autofahrerin (58) prescht in Schutzplanke - Wagen überschlägt sich und landet in Graben

Unfall in Neustadt an der Aisch: Auto kracht in Schutzplanke und überschlägt sich. Eine 58-jährige Frau hat am Mittwoch (9. Oktober 2019) auf der Bundesstraße 8 im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch mit ihrem Auto einen Unfall herbeigeführt. Sie landete mit ihrem Wagen in einem Graben. Das Auto überschlug sich hierbei, wie die Polizei berichtet.

Neustadt an der Aisch: Auto kracht in Schutzplanke und landet im Graben

Die 58-Jährige verlor gegen 06.40 Uhr an der Auffahrt in die Bundesstraße 8 beim Chausseehaus die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr sie auf die Schutzplanke auf. Das Auto wurde ausgehebelt und kippte in den Graben, wo es schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden im Zeitwert von rund 1000 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.