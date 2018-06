Mittelfranken: Kind öffnet Tür zu früh und richtet 2000 Euro Sachschaden an

Von dem Kind war es sicherlich keine böse Absicht - für den Schaden müssen die Eltern des sechsjährigen Kindes trotzdem haften. Am Mittwochmorgen um 7.55 Uhr ließ ein 37-Jähriger sein sechsjähriges Kind am Kindergarten an der Ottostraße aus dem Auto aussteigen. Dabei öffnete das Kind die Hecktür zu früh. Ein vorbei fahrender 53-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem Fahrzeug gegen die geöffnete Tür. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich nach Schätzung der Polizei auf insgesamt rund 2000 Euro belaufen.