Markt Bibart: Schwere Verletzungen - 55-Jähriger gerät mit Hand in Kreissäge

Bei einem Arbeitsunfall in einem holzverarbeitenden Betrieb in Markt Bibart erlitt am Dienstag gegen 14.20 Uhr ein 55-jähriger Arbeiter schwere Verletzungen an der linken Hand.Der Mann geriet beim Ablegen einer Handkreissäge mit der Hand in den Arbeitsbereich der noch nachlaufenden Säge. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Handchirurgie geflogen.Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.