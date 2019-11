Schwerer Unfall in Mittelfranken: Am Montagnachmittag (18. November 2019) ist es zu einem schweren Verkehrsunglück auf der B8 gekommen. Zwischen Emskirchen und Wulkersdorf krachten gegen 16.15 Uhr zwei Autos frontal ineinander. Ersten Informationen der Polizei zufolge, wurde dabei eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt. Das sagte ein Polizeisprecher zu inFranken.de.

Schwerer Unfall: Polizei sperrt B8 bei Emskirchen

Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Schwerverletzte. Sie wurde in durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Frontalzusammenstoß ging das Auto eines weiteren Beteiligten in Flammen auf. Der Wagen brannte komplett aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig retten, kam allerdings ebenfalls verletzt in eine Klinik. Die B8 wurde von den Einsatzkräften bis in den Abend hinein gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichem Stau.

