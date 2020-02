Am Montagmorgen (17. Februar 2020) ist es gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 8 beim Emskirchen (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem folgenschweren Auffahrunfall gekommen, an dem ein Schulbus beteiligt war. Wie die Polizei Neustadt an der Aisch berichtet, befuhr ein 28-Jähriger die Bundesstraße mit einem Kleintransporter und einem Anhänger zwischen Emskirchen und Neustadt an der Aisch.

Erst am Freitagvormittag war es in Franken zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit einem Reisebus gekommen: Der Bus hatte sich wohl verfahren und krachte beim Rangieren gegen eine Hauswand und durchbrach ein Geländer.

Trotz Vollbremsung: Kleintransporter fährt auf Schulbus auf

An der Einmündung der Kreisstraße NEA 22 war unmittelbar vor ihm, von Brunn kommend, ein Schulbus in Richtung der Kreisstadt aufgefahren, den ein 52-Jähriger steuerte. Der Fahrer des Lieferwagens erkannte die Situation zu spät und fuhr - trotz einer Vollbremsung - noch auf den Omnibus auf.

In dem so genannten Gliederbus saßen rund 80 Kinder, die beim Aufprall - ebenso wie die beiden Fahrer - glücklicherweise unverletzt blieben. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei mit insgesamt rund 65.000 Euro beziffert.