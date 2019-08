Uehlfeld vor 35 Minuten

Aggressiver Autofahrer

Attacke gegen jungen Biker in Mittelfranken: geschnitten, geboxt und mit dem Tod gedroht

Ein gewöhnliches Verkehrsdelikt mündete am Sonntag in Mittelfranken in einer Morddrohung: Nachdem einem jungen Motorradfahrer von einem Auto die Vorfahrt genommen worden war, stellte er den Fahrer zu Rede. Dieser reagierte aggressiv.