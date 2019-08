Gerhardshofen vor 48 Minuten

Zeugen gesucht

Tödlicher Fahrradunfall in Franken: Geländewagen und Radler stoßen zusammen

Am Freitagvormittag kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer auf der Staatsstraße 2259 im Kreis Neustadt an der Aisch. Der Radfahrer starb noch am Unfallort.