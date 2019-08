Burghaslach vor 17 Minuten

Bedrohung

Streit in Mittelfranken eskaliert: Fahrer bedroht Fußgänger - dieser kann sich nur durch Sprung retten

In Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch) ist am Mittwoch (28. August) ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert. Dabei ist der Ältere auf den Jüngeren mit seinem Auto zugefahren - dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.