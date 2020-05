Uffenheim: Betrug mittels entwendeter EC-Karten scheint geklärt

Die 77-jährige Dame kaufte am frühen Nachmittag in einem Supermarkt in Uffenheim ein. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse aus ihrer Stoffeinkaufstasche entwendet worden war.

Trotz der schnellen Sperrung ihrer EC-Karten, gelang es dem Täter mehrere tausend Euro von dem Konto der Dame abzuheben. Die Geldbörse wurde zu einem späteren Zeitpunkt in Uffenheim aufgefunden. Das darin befindliche Bargeld war ebenfalls entwendet worden.

Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungen konnte nun ein dringend tatverdächtiger 40-jähriger Mann identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Computerbetrugs eingeleitet.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell