Neustadt/Aisch: Tresore aus Metzgerei- und Bäckereifiliale entwendet

Zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 03.20 Uhr am Samstagmorgen hatten der oder die unbekannten Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt und waren so in die Verkaufsräume gelangt. Dort hatten sie in der Metzgereifiliale einen Tresor aufgebrochen und einige hundert Euro Wechselgeld entnommen. In der Bäckereifiliale rissen die Täter einen Wandtresor ab und flüchteten damit unerkannt.

Der abgerissene Tresor wurde in unmittelbarer Nähe aufgebrochen aufgefunden. Auch aus diesem Tresor waren mehrere hundert Euro Bargeld entwendet worden.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfrankenunter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. /

