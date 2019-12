Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Neustadt an der Aisch: Gaststättenbrand in Wilhelmsdorf

Neustadt an der Aisch (ots) - Heute Morgen (23.12.2019) brannte es in einer Gaststätte in Wilhelmsdorf (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.