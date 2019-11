Neustadt an der Aisch vor 41 Minuten

Neustadt an der Aisch: Mini-Van entwendet - Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Neustadt an der Aisch (ots) - Wie mit Meldung 295 am 01.03.2019 berichtet, entwendete ein Unbekannter einen Mini-Van von einem Autohaus in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim). Am Tatort gesicherte DNA-Spuren führten nun zu einem Tatverdächtigen.