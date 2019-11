Neustadt/Aisch: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr hatten unbekannte Einbrecher die Terrassentür des Wohnhauses in der Wiesenstraße aufgehebelt und waren in die Innenräume eingedrungen. Dort durchwühlten sie sämtliches Inventar in allen Räumen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro flüchteten die Täter unerkannt. An der Terrassentüre entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

