Neustadt/Aisch vor 1 Stunde

Neustadt/Aisch: Einbruchsversuche in Mehrfamilienhaus

Neustadt/Aisch (ots) - Am Freitagnachmittag versuchten Unbekannte in mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Uehlfeld einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.